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ФСБ РФ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге. МИД отреагировал

Обновлено
17 апреля 2021, 10:14

ФСБ РФ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге. МИД отреагировал

В Санкт-Петербурге задержан украинский консул Александро Сосонюк во время получения от гражданина РФ информации закрытого характера. Об этом заявляют в ФСБ РФ.

Утверждается, что Сосонюк получал информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил «Новостям Донбасса», что российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он уже находится на территории украинского дипучреждения, обстоятельства задержания выясняются. Николенко назвал произошедшее «очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России».

«В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — добавил спикер МИД.

(Обновлено. 12:10) Консул Александр Сосонюк будет выслан из России, сообщили «Коммерсанту» два источника в МИД РФ. «Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата, или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране»,— сказал один из собеседников газеты.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что Киев в ближайшее время будет «решать вопрос о его возвращении домой». «Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители»,— добавил он.

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