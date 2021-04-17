Нагнетают ситуацию. Кравчук – о мешках с песком у админзданий Донецка и подготовке бомбоубежищ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил прежние заявления, что Украина не собирается проводить вооруженное наступление на Донбассе. А якобы подготовку к бомбежкам в Донецке назвал нагнетанием ситуации. Об этом он сказал в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается. Мы говорим одну и ту же фразу: мы будем защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе на Украину. Но мы нападать не будем», – подчеркнул Кравчук.



По его словам, если посмотреть историю России, то она суммарно воюет 150 лет. «Она уже не видит другого пути решения вопроса — только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Закладку мешками с песком админзданий в Донецке и распоряжения группировки «ДНР» приводить в порядок бомбоубежища Кравчук считает элементом нагнетания ситуации.



«Это как вопрос с мальчиком. Погиб мальчик, к сожалению. Каждый нормальный человек сожалеет о смерти ребенка. Была смерть. Но причем тут Украина, когда по всей территории лежат бомбы, гранаты, ребенок может случайно зацепиться – но обвинили Украину. Теперь им надо продемонстрировать мешки, мол, видите, мы уже готовимся, мы чувствуем, Украина скоро нападет. То есть нагнетают», – сказал политик.

По его словам, таким образом Россия хочет Украину представить агрессором.



«Но это же вранье. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете – мы будем расширять агрессию. Не сделаете – будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление», – заключил Кравчук.

Ранее появилась информация, что в Донецке группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий. В местных пабликах появились фотографии здания Донецкой городской «администрации» и других зданий, в которых часть окон заложили мешками с песком.