Кравчук: РФ отказывается работать над документом по установлению режима «тишины» на Донбассе

Российская сторона блокирует любые попытки продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе, в частности, чтобы установить режим прекращения огня. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы «Взгляд с Донбасса» на телеканале «Дом».



На прошлом заседании ТКГ Кравчук подготовил документ «О задействовании координационного механизма реагирования на нарушения прекращения огня», состоящий из семи пунктов. Однако представители РФ отказались участвовать в разработке общего решения по шагам для достижения режима «тишины», заявил переговорщик.



«Я подготовил кратенькую записку, чтобы принять политическое решение поддержать. Но мы же не говорили о том, что это только должен был принят только наш документ. Я, выступая сказал: "Есть рабочая группа. Мы подаём свой документ в рабочую группу, подают другие участники ТКГ, и рабочая группа отрабатывает один документ, который усилит контроль, усилит ответственность, и усилит действенность наших мер по совершенствованию механизма". Россия отказалась», — рассказал Кравчук.



По его словам, «Россия не хочет мира, Россия делает всё, чтобы заблокировать любые шаги».





Глава украинской делегации выразил надежду на то, что политические советники Нормандского формата смогут прийти к конкретным договоренностям на встрече 19 апреля.



Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что Украина не против усовершенствования механизмов контроля над перемирием, но РФ «пытается сделать так, чтобы легализовать "ДНР/ЛНР"». В частности, предлагая совместное патрулирование украинских военных и боевиков.