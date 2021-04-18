Беларусь по-прежнему предлагает вести переговоры о Донбассе в Минске

Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруси Владимир Арчаков.



«Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям — во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы Трехсторонней контактной группы, потому что... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление», — сказал Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».



Он подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий.



«Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами», — отметил заместитель госсекретаря Совбеза.



«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники», — добавил Арчаков.



По его словам, Беларусь, несмотря ни на что «готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации».



Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси.