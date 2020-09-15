Зеленский: Рано говорить об отказе от Минска как переговорной площадки ТКГ

На сегодня рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Вене 15 сентября.



«Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в этом вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал Зеленский.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в интервью «Украинскому радио» от 13 августа допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.