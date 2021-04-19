В Киеве связали проведение экстренного заседания в ТКГ с сегодняшними переговорами «нормандских советников»

Вопрос проведения внеочередного экстренного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы о деэскалации на Донбассе будет зависеть от того, достигнут ли соответствующего решения политические советники лидеров Нормандской четверки на встрече 19 апреля. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Сегодня должно пройти заседание политических советников лидеров Нормандской четверки. Поскольку Нормандский формат старше Минского, то, логично, что советники достигнут определенной договоренности, а после для уточнения позиций сторон или новых договоренностей будет проведено заседание подгруппы по безопасности, а не наоборот», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Посмотрим, о чем вечером договорятся политические советники. Более точная информация появится не ранее 18 вечера», — добавил он.



По словам спикера украинской делегации в ТКГ, никаких технических преград для проведения заседания подгруппы нет и, в случае, если она состоится, «речь пойдет о необходимости уточнения мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, однако позиции сторон разнятся».



«Наша позиция состоит в том, что роль ОБСЕ должна быть такой, какой она прописана в соответствии с мандатом и имела возможность осуществлять патрулирование полноценное в ОРДЛО. Российская сторона хочет, чтобы мы признали так называемые "ДНР", "ЛНР" и совместно с ними возобновили совместное патрулирование военных позиций. Естественно, мы на это не идем», — резюмировал Арестович.

Сегодня, 19 апреля состоится заседание политических советников лидеров Нормандской четверки, где Украину представит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Целью встречи станут переговоры относительно выполнения договоренностей о соблюдении режима прекращения огня, достигнутых 22 июля 2020 года, а также выполнении договоренностей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене «всех на всех», допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО.



Также 19 апреля в СМИ появилась информация о возможном проведении завтра, 20 апреля, внеочередного заседания подгруппы по безопасности ТКГ.