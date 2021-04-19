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СМИ: Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля

19 апреля 2021, 09:19

СМИ: Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности перенесено на 20 апреля

Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу перенесено на вторник из-за неготовности представителей ОБСЕ. Об этом сообщил российский «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в группе по организации переговоров.

«В понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник», — сказал источник.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления полного режима прекращения огня на Донбассе. 

По словам советника делегации по информполитике Алексея Арестовича, Украина не против усовершенствования механизмов контроля над перемирием, но РФ «пытается сделать так, чтобы легализовать "ДНР/ЛНР"». В частности, предлагая совместное патрулирование украинских военных и боевиков.

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