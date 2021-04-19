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«Шахтер» и «Динамо» появление футбольной Суперлиги пока не комментируют

19 апреля 2021, 15:10

«Шахтер» и «Динамо» появление футбольной Суперлиги пока не комментируют

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» пока не комментируют появление футбольной Суперлиги в Европе. На официальных ресурсах украинских грандов не было сообщений в поддержку или с критикой инициативы 12 топ-клубов.

«Вряд-ли кто-то будет публично высказываться, чтобы не портить отношения с УЕФА или новосозданной Суперлигой», — пояснил на условиях анонимности «Новостям Донбасса» украинский футбольный функционер.

По его словам, украинские клубы никто в новый турнир не зовет. В то же время он предположил, что «если бы позвали», то менеджмент «Шахтера» или «Динамо» задумался бы об участии, учитывая открывающиеся финансовые перспективы.

Американский инвестиционный банк JP Morgan сегодня подтвердил агентству Reuters, что он финансирует новую лигу. После фактического запуска Суперлиги и продажи медиаправ ожидается, что 12 клубов-учредителей получат в совокупности примерно 3,5 миллиарда евро.

Кроме того, премиальные ожидают и пять других участников нового турнира, которые пока не определены.

В то, что Суперлига действительно состоится, верят не все. «Кажется, клубы просто качают УЕФА. Выбьют денег побольше, да и все», — считает собеседник «Новостей Донбасса», знакомый с ситуацией на рынке футбольного телевидения.

Сегодня УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. Обновленный турнир должен стартовать с 2021 года. По информации Deutsche Welle, в соревновании примут участие 36 команд вместо нынешних 32.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов. Согласятся ли основатели Суперлиги на условия УЕФА и откажутся от своего турнира, пока неизвестно.

Украинский футбольный функционер в разговоре с «НД» выразил мнение, что «все серьезно» и Суперлига состоится. «Сомневаюсь, что это шантаж со стороны топ-клубов. УЕФА очень много денег выделял до коронавируса и клубам, и национальным ассоциациям. Сомневаюсь, что это продолжится из-за ковида», — резюмировал он.

Накануне УЕФА васказался категорически против Суперлиги, назвав ее «циничныв проектом, основанным на личной выгоде нескольких клубов».

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