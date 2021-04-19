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Украина инициирует проведение заседаний в ТКГ в течение 24 часов после гибели людей на Донбассе

19 апреля 2021, 23:54

Украина инициирует проведение заседаний в ТКГ в течение 24 часов после гибели людей на Донбассе

Украинская сторона предложила проводить экстренные заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в течение 24 часов после гибели людей на Донбассе. Об этом сообщили в Офисе президента (ОП) по итогу заседания политсоветников «нормандской четверки» в режиме видеоконференции в понедельник. От Украины в переговорах участвовал глава ОП Андрей Ермак.

Предполагается, что рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов при наличии погибших в результате обстрелов, и никто не имеет права отказаться от этого.

Соответствующее предложения будет передано координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику во время заседания во вторник, 20 апреля.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей.

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