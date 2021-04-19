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Состоялись переговоры советников Нормандского формата. Обсуждали режим «тишины» и немецко-французские кластеры

19 апреля 2021, 22:19

Состоялись переговоры советников Нормандского формата. Обсуждали режим «тишины» и немецко-французские кластеры

В понедельник, 19 апреля, политические советники глав «нормандской четверки» в режиме видеоконференции обсудили способы достижения режима прекращения огня на Донбассе.

Главным вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима «тишины», сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Там отметили, что все стороны подтвердили свое стремление к перемирию.

Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политсоветники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ. Заседание подгруппы запланировано на вторник, 20 апреля.

«Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях», — говорится в сообщении.

Кроме этого, переговорщики обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня — реального и полноценного», — рассказал он в комментарии «Интерфакс-Украина».

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