Вакцины Pfizer и CoronaVac прибыли на Донетчину: Кто получит прививки

В Донецкую область 18-19 апреля прибыли первые партии вакцины Pfizer (производство Бельгии) и вакцины CoronaVac (производство Sinovac, Китай). Об этом на брифинге во вторник рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



Он отметил, что вакцинация этими препаратами проводится бесплатно, с соблюдением требований «дорожной карты», утвержденной приказом МОЗ Украины.



«В соответствии с этой "дорожной картой" вакцина производства Pfizer будет использована для проживающих в интернатных учреждениях и их работников. Всего выявили желание вакцинироваться 1119 человек. Мы получили для первой прививки 1170 доз. Количество желающих каждый день уточняется, и если желающих будет больше, то остаток доз будет использован на них», – сказал Педенко.



По его словам, если образуется остаток доз вакцины Pfizer, то они пойдут на прививки представителей государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы в Донецкой области.



«Вакцина CoronaVac китайского производства получена в количестве 10 320 доз. Вакцина будет использована для прививок маломобильных категорий населения и тех лиц, которые за ними ухаживают. Пока выявили желание 1220 человек из этого контингента. Вакцину мы получили для первой и второй прививки», – сообщил представитель облздрава.



Он добавил, что следующая целевая группа для данной вакцины – это учителя, которые будут привлекаться к проведению внешнего независимого оценивания. Сейчас еще уточняют списки педагогов, которые будут вакцинироваться.

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