Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer прибыла в Украину

Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса от Pfizer-BioNTech доставлены сегодня в аэропорт Киева. Груз встретил замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Вакцина предоставлена Украине в рамках глобальной инициативы COVAX, которая предусматривает доступ к вакцинам от ковида для небогатых стран.



Ляшко отметил, что Украина ожидает еще 950 тысяч доз вакцины Pfizer. Всего страна должна получить как минимум 8 миллионов доз в рамках COVAX.



Уже завтра 29 500 вакцины будут переданы на склады в регионы, а 18 апреля - начнется вакцинация препаратом. На первом этапе вакцину Pfizer получат постояльцы домов для пожилых людей. Вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами.





Препарат Comirnati от Pfizer-BioNTech — это мРНК вакцина от ковида, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.



Вакцина от Pfizer-BioNTec разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Ее применяют в США, Великобритании, Канаде, Европейском Союзе и Израиле. Согласно результатам клинических исследований, эффективность этой вакцины составляет 95%.



В Украине вакцину Pfizer-BioNTec зарегистрировали в конце февраля.



Первую партию вакцины от Pfizer ожидали в Украине еще в середине февраля, однако этого не произошло. В Минздраве заявили, что срыв поставок произошел по независящим от Украины причинам.



Глава Минздрава Максим Степанов констатировал, что происходит срыв поставок вакцин от ковида и по коммерческим контрактам. По его словам, к середине апреля страна должно была получить уже около 4 миллионов доз, а в итоге прибыло только 700 тысяч (500 тысч доз Covishield и 215 тысяч доз CoronaVac).



Сейчас в стране первую дозу вакцины получили чуть более 430 тысяч человек.