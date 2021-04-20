Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе

20 апреля 2021, 18:45

В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе

В ходе заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня, 20 апреля, удалось достичь прогресса в согласовании дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла господина Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно», – говорится в сообщении.

Как добавили в украинской делегации в ТКГ, дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, и не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

«Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте», – сказано в сообщении.

Читайте также:

Состоялись переговоры советников Нормандского формата. Обсуждали режим «тишины» и немецко-французские кластеры

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа ОБСЕ
Прочее
прекращение огня

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
12:30
Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю
все новости
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
17:46
В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты
17:25
Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»
17:10
Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск
16:53
Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»
16:41
На Донетчине мутированный коронавирус больше поражает стариков и детей
16:19
«Меня бы арестовали и расстреляли»: Кикабидзе рассказал, почему не поехал в Донецк и Луганск
16:03
В Покровске на шахте погиб горняк. Открыто уголовное дело
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
15:37
Боевики дистанционно минируют населенные пункты на Донбассе – украинская сторона СЦКК
14:44
Группа стран-участниц ПАСЕ обвинила РФ в срыве мирных инициатив по Донбассу
14:35
Россия изменила правила въезда в страну, для жителей ОРДЛО сделали исключение
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция