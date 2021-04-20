В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе

В ходе заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня, 20 апреля, удалось достичь прогресса в согласовании дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.



«Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла господина Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно», – говорится в сообщении.



Как добавили в украинской делегации в ТКГ, дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, и не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.



«Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте», – сказано в сообщении.