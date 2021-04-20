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Кулеба: Существующие санкции против России недостаточны, Кремль нашел лазейки

20 апреля 2021, 19:44

Кулеба: Существующие санкции против России недостаточны, Кремль нашел лазейки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующие санкции против России недостаточны для ее сдерживания. При этом в ЕС нет консенсуса относительно необходимости введения новых секторальных санкций против России, передает «Интерфакс-Украина».

«Персональные санкции, которые были введены в последние годы, хороши, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов», – сказал глава МИД во время онлайн-брифинга для зарубежных журналистов.

Министр отметил, что его целью на данный момент является сигнализировать коллегам в ЕС, что они должны начать рассматривать эти опции, должны быть готовыми.

«Потому что даже факт того, что они начали эту дискуссию, будет иметь влияние на Россию, поскольку Россия боится экономических санкций», – пояснил глава МИД.

По его словам, другой «грустной правдой» является то, что Россия нашла пробелы в существующем режиме секторальных санкций. Кулеба добавил, что «необходимо начать разговор о том, как заполнить эти пробелы вместо того, чтобы закрывать глаза на них».

«Секторальные санкции – это не вопрос аппетита, это вопрос времени и поведения России. И из моих недавних контактов с немецким и французским министрами иностранных дел я могу сделать вывод, что они понимают эту реальность», – сказал Кулеба.

Он напомнил, что на встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель все лидеры согласились, что Россию надо сдержать.

«Они не обсуждали специфику, но все столицы рассматривают соответствующие способы это сделать. Как члены ЕС, и Франция, и Германия, имеют опыт введения секторальных санкций против России в 2014 году, а именно после сбивания MH-17 Россией, так что это не об открытии "ящика Пандоры" или об установлении прецедента, это просто об использовании инструмента, который доказал свою эффективность», – подытожил министр.

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