ЕС не планирует расширять санкции против РФ из-за скопления войск вблизи границ с Украиной

Европейский союз не планирует пока расширять санкции против России из-за скопления вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель на брифинге после встречи с министрами иностранных дел блока, в которой также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Радио Свобода».

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При этом, по словам Борреля, «ситуация может измениться».



«Мы должны отметить сдержанную реакцию Украины и призываем Россию снизить напряжение. Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению Минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия "нормандского формата". Мы также усилим дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Боррель.



Он добавил, что представители Евросоюза примут участие в саммите «Крымской платформы» 23 августа. В то же время председатель внешнеполитической службы блока указал на необходимость ускорить реформы в Украине.