Не платили 8 месяцев: В Мариуполе работники судоремонтного завода требуют погасить долги по зарплате

Сегодня, 21 апреля, в Мариуполе работники судоремонтного завода (СРЗ) провели очередной митинг, чтобы заставить работодателя выплатить долги по зарплате, передает MRPL.CITY.



Собрание прошло возле первых проходных предприятия на проспекте Лунина.



Глава первичной профсоюзной организации ООО «СРЗ» Алексей Шейгус рассказал, что на сегодняшний день задолженность перед трудовым коллективом превышает 25 миллионов гривен. Зарплаты не выплачивались порядка 8 месяцев.



«Пришло около 100 человек, дороги мы не перекрываем. Основная цель – истребовать долг по заработной плате и долг перед профсоюзной организацией. Уже путем продажи имущества предприятия», – сообщил Шейгус.



Митингующие собрали подписи под соответствующим обращением в Генеральную прокуратуру Украины.



За соблюдением правопорядка во время собрания следили сотрудники полиции.

Азовский судоремонтный завод в Мариуполе передал государству имущество при согласовании Фонда государственного имущества Украины. Государственное предприятие под названием «Азовский судоремонтный завод» приняло на свой баланс гидротехнические сооружения (причалы, плавпричалов, пирс, плавмастерские и прочее).



Работа завода была заблокирована с 1 февраля, сотрудники неоднократно на акции протеста на улицы Мариуполя и перекрывали дороги, начался процесс банкротства. Представители частной компании, в чьих руках более 15 лет находился завод, заявляли, что отключение его от электроэнергии грозит Мариуполю экологической катастрофой. Подробнее: