В Мариуполе и Львове появятся первые интерактивные образовательные центры науки

В Мариуполе и Львове будут созданы первые в Украине интерактивные образовательные центры науки. Меморандум о создании национальной сети таких центров был подписан в министерстве развития громад и территорий 20 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.



В подписании меморандума участвовали представители министерства образования и науки, Национальной академии наук Украины и Национального центра «Малая академия наук Украины». Отмечается, что меморандум заключен во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского.



«По нашему плану первые интерактивные образовательные центры науки появятся в Мариуполе и Львове. Уверен, что в каждом регионе, где будут работать центры науки, они станут не только центром науки и интеллектуального развития, но и туристическим магнитом», – отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.



Проект создания таких центров уже прорабатывается на базе Минрегиона. Предусмотрено, что интерактивно-образовательные центры науки будут включать такие пространства, как музеи науки, научно-исследовательские лаборатории для проведения учебных занятий и тематических исследований, детские студии, лекционные аудитории, бизнес-инкубаторы, лаборатории прототипирования для привлечения школьной и студенческой молодежи, а также лаборатории профессионального развития педагогических работников.



Первые музеи науки будут созданы за счет средств Государственного фонда регионального развития на базе Национального университета «Львовская политехника» и Мариупольского государственного университета.