Резников: Как минимум 400 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

По меньшей мере 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Украинской правде».



«Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем — другое. Но минимум 400 тыс. есть, это правда», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько жителей ОРДЛО получили паспорта РФ.



Резников подчеркнул, что жители ОРДЛО с российскими паспортами не имеют постоянного места жительства на территории РФ.



«Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных "властях", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ», — заявил он.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.