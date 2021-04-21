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«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 

21 апреля 2021, 17:42

«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 

Получение так называемого паспорта группировки «ДНР» является «мерой безопасности» перед получением российского гражданства. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Такие правила были разработаны с учетом того, что проходят определенную проверку все те, кто потенциально потом становится гражданином Российской Федерации. Это мера безопасности», — сказал он в интервью российскому государственному телеканалу RT.

Пушилин констатировал, что существуют очереди на получение как местного «документа», так и паспорта РФ из-за ограниченных возможностей «миграционной службы».

В феврале в российском МВД отчитались, что российские паспорта уже получили более 600 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Пушилин эти данные не подтвердил. По его словам, на данный момент паспорта России получили более 250 тысяч человек, а в Луганске — более 200 тысяч человек.

«К сентябрю мы планируем на 600 тысяч человек, которые стали гражданами РФ», — подчеркнул Пушилин.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

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