В Краматорске школьники останутся на «дистанционке» до 10 мая

В Краматорске решили продлить режим дистанционного обучения для школьников до 10 мая. Такое решение было принято на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба горсовета.



Как сообщила и. о. начальника управления образования Елена Дрыга, по состоянию на 22 апреля подтвержденный диагноз COVID-19 среди работников детских дошкольных учреждений имеют 25 человек, среди учителей общеобразовательных школ – 15 человек. На самоизоляции находятся 8 групп в дошкольных детских учреждениях.



Учитывая общее количество случаев заболеваемости коронавирусом в Краматорске, штаб принял решение продлить с 26 апреля до 10 мая обучение учащихся 1-11-х классов в дистанционном формате.



С 11 мая планируется возобновить обучение в обычном режиме.