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Донецкая область может стать «красной зоной» к майским праздникам

22 апреля 2021, 13:54

Донецкая область может стать «красной зоной» к майским праздникам

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко не исключает, что в ближайшее время Донецкая область перейдет в «красную зону» из-за опасности распространения COVID-19. Об этом он сказал во время заседания коллегии ОГА сегодня, 22 апреля

«У нас впереди длинные выходные – праздник Пасхи, День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я еще раз подчеркиваю – заботьтесь о соблюдении всех карантинных ограничений. Максимально мы пытаемся стабилизировать эту ситуацию, чтобы цвет зонирования не изменился, но тенденция отрицательная. Ситуация у нас стабильно сложная. Мы должны ее выровнять и снизить уровень заболеваемости. Я не исключаю, что это будет «красная» зона», – цитирует Кириленко пресс-служба ДонОГА.

Также он напомнил, что решение о уровне эпидемической опасности распространения COVID-19 принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За среду, 21 апреля, лаборатории в Донецкой области сообщили о еще 847 больных и 30 умерших от осложнений ковида.

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 в Украине до 30 июня.

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