Кравчук: Путин и Зеленский должны договариваться о Донбассе в нейтральной стране

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что двусторонние переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должны пройти либо на Донбассе, либо в нейтральной стране. Об этом он заявил в эфире «4 канала».



«Страна-агрессор, которая ведет войну против Украины говорит, пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? На поклон. Будто мы умоляем господина Путина прекратить эту войну. Если бы Путин руководствовался не великогосударственным шовинизмом, если бы он руководствовался демократическими нормами, ему бы это в голову не пришло», — прокомментировал переговорщик.



Кравчук отметил, что Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке на Донбассе, а не только на подконтрольной правительству территории: «То есть это может быть Донецк или Луганск».



Кравчук считает, что Путин должен посетить Донбасс, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Однако переговоры двух президентов о прекращении войны на Донбассе должны происходить на территории нейтральной страны, убежден глава украинской делегации в ТКГ.



«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться о прекращении войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе об отношениях между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна. Например, Финляндия или Швейцария. Но ни в коем случае не Россия, агрессор и оккупант», — констатировал он.

Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.