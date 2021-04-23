Песков рассказал, какие темы могут обсуждаться на встрече Путина и Зеленского

В ходе возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина предположительно будут обсуждать двусторонние отношения, но не вопрос Крыма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает издание «Ведомости».



«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать», – сказал Песков.



В то же время, комментируя прошедшую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, Песков отметил, что «непризнание Беларусью Крыма российским не осложняет диалог между странами, это суверенное право Минска». Вопрос признания Крыма российским в ходе вчерашней встречи Путина и Лукашенко не поднимался, добавил он.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.