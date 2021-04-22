ОП: Реакция Зеленского на заявление Путина обязательно будет

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявила, что реакция Владимира Зеленского на последние заявления президента РФ Владимира Путина о встрече в Москве обязательно будет. Об этом сказала в комментарии «Укринформу».



«Реакция главы государства обязательно будет», — подчеркнула Мендель.



20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.