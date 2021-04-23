Кравчук озвучил условие, при котором возникнет необходимость разрыва дипломатических отношений с Россией

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия откажется от переговоров в Нормандском и Минском форматах, тогда сразу встанет вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с РФ. Об этом он сказал в эфире «4 канала».



Сейчас, по его словам, ставить вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией «не является первоочередной проблемой», поскольку в переговорах Нормандского и Минского формата, кроме Украины и РФ, участвуют многие страны.



«Когда Россия, представьте себе, завтра отказывается участвовать в Нормандском и Минском формате, просто отказывается, скажет: "Мы не хотим, мы выходим из этих форматов". Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.



Он отметил, что сегодня нужно использовать все возможности и пути, чтобы прекратить политический кризис и войну на Донбассе, а также сделать шаги для возвращения Крыма в состав Украины.



«То есть делать то, что должно делать государство, – восстановить суверенитет, неприкосновенность украинской территории, восстановить Украину 1991 года», – добавил Кравчук.