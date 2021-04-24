Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений

Кластеры по реализации Минских соглашений, предложенные Францией и Германией, сегодня обговариваются как «попытка реанимации» мирных договоренностей. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. При этом он в очередной раз отметил, что Минские соглашения являются некачественным путем разрешения конфликта на Донбассе.



«Я напомню, что Минские соглашения закончились в 2015 году, но сейчас не существует другой переговорной площадки после "норманди", как и другого пакета идей – того наследства, с которым мы работаем», – сказал Резников.



Он добавил, Украина официально согласилась работать с тем, что есть. При этом Резников считает Минские соглашения «непутевыми».

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.