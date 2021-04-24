Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений

24 апреля 2021, 10:50

Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений

Кластеры по реализации Минских соглашений, предложенные Францией и Германией, сегодня обговариваются как «попытка реанимации» мирных договоренностей. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. При этом он в очередной раз отметил, что Минские соглашения являются некачественным путем разрешения конфликта на Донбассе.

«Я напомню, что Минские соглашения закончились в 2015 году, но сейчас не существует другой переговорной площадки после "норманди", как и другого пакета идей – того наследства, с которым мы работаем», – сказал Резников.

Он добавил, Украина официально согласилась работать с тем, что есть. При этом Резников считает Минские соглашения «непутевыми».

Читайте также:

Резников позвал «нормандских» советников из Франции и Германии на Донбасс

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.

Еще по теме

Прочее
Нормандская четверка Минские соглашения
Люди
Алексей Резников

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
16:56
«ЛНР» отменила массовые первомайские мероприятия из-за COVID-19
14:37
«ДНР» лишила свободы на 2,5 года женщину за критику «республики» в соцсетях
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
10:20
«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия
все новости
10:50
Резников: Кластеры – это попытка реанимации «непутевых» Минских соглашений
10:15
В пятницу люди чуть не остались ночевать в «серой зоне» у КПВВ «Новотроицкое»
09:30
«ЛНР»: За сутки четыре человека умерли от ковида, заболели – шестеро
09:04
Резников позвал «нормандских» советников из Франции и Германии на Донбасс
08:45
Коронавирус в Украине: Более 12 тысяч заболевших за стуки
08:30
На Донбассе вчера 20 раз обстреляли позиции украинских военных
23:04
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
22:51
Резников: Путин считает ОРДЛО «республиками», а значит автоматически вышел из Минских соглашений
22:15
Кравчук: Россия все равно хочет управлять Украиной, даже если войска отойдут от границы
21:00
В «Л-ДНР» снова заявляют, что они – стороны в мирных переговорах, а Россия – нет
20:58
До 2024 года в ОРДЛО могут выдать до двух миллионов российских паспортов – правозащитники
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 апреля
20:27
Правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации от COVID-19
20:05
Кравчук озвучил условие, при котором возникнет необходимость разрыва дипломатических отношений с Россией
19:37
Профильный комитет Верховной Рады согласовал государственный оборонный заказ на три года
все новости
ВИДЕО
Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины
23 апреля, 23:04
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
23 апреля, 09:51
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
22 апреля, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция