Резников позвал «нормандских» советников из Франции и Германии на Донбасс

Украина готова организовать встречу с помощником канцлера Германии по вопросам внешней политики Яна Хеккера и советником президента Франции Эммануэля Бона на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».



Так Резников отреагировал на заявление Москвы, которая предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины непосредственно на Донбассе.



«Мы тоже приглашаем господина Яна Хекера и господина Эммануэля Бона приехать на линию соприкосновения, с радостью их встретим для того, чтобы они сами воочию увидели, что там происходит», – сказал Резников.



Резников уточнил, что формат встречи на Донбассе политических советников четырех стран уже озвучивался украинской стороной на их последней встрече.



В Кремле считают, что помимо участия нормандских представителей на Донбассе, должны быть и члены группировок «Л-ДНР».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.