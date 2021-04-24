Требуют выплатить задолженность: На Донетчине горняки отказались спускаться в шахту

В Новогродовке горняки отказались спускаться в шахту, требуя выплатить долги по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.



«С шахты 1-3 Новогродовская (Донецкая область) сообщают, что восемь горняков отказались спускаться в шахту в знак протеста против накопленной зарплатной задолженности за февраль и март», – написал Волынец на своей Facebook-странице.



По его словам, «шахта заработала свои активы», ежесуточно на ней добывается 3000 тонн угля.



«Подобные стихийные акции протеста – это только начало. Организованные выступления неизбежно начнутся с улучшением погодных условий», – предупредил глава НПГУ.