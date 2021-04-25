Работники Алчевского меткомбината продолжают бастовать из-за долгов по зарплате

В отдельных районах Луганской области бастуют рабочие Алчевского металлургического комбината, которым в текущем месяце выплатили от 10% до 30% зарплаты за декабрь 2020 года. Об этом сообщают интернет-ресурсы, подконтрольные отдельным сторонникам группировок «Л-ДНР». Аналогичная информация появляется и в социальных сетях.



Как сообщает politnavigator.net, бастующие планируют 12 мая, отправится в Луганск, чтобы провести пикет перед зданием бывшей госадминистарции Луганской области, которую при «ЛНР» называют «домом правительства».



В конце марта из-за отсутствия сырья на АМК была остановлена доменная печь №5. Источники пишут, что доменный цех, аглофабрика и железнодорожный цех бастуют. Некоторые работники увольняются.



Кроме этого, местные сайты пишут, что южно-осетинская компания «Внешторгсервис», которая управляет захваченными украинскими предприятиями в ОРДЛО, издала приказ запрещающий «распространять в любой форме, в том числе анонимно, сведения, порочащие деловую репутацию ЗАО "Внешторгсервис", унижающие честь и достоинство его работников и руководителей».

Член украинской делегации в Трехсторнней контактной группе Денис Казанский сообщил, что жители Алчевска пишут ему с просьбой поднять вопрос с невыплатами зарплат на заседании ТКГ.



«Вряд ли мы тут чем-то сможем помочь. Никакой возможности повлиять на Курченко и его российских кураторов, которые грабят Донбасс, прикрываясь им, как ширмой, у нас нет. Но освещать ситуацию, конечно, будем», – написал Казанский в Telegram.

Алчевский металлургический комбинат — один из активов «Индустриального союза Донбасса», контроль над которым собственник потерял осенью 2017 года. После этого предприятие перестало осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины, выплачивать заработные платы, несмотря на фактическое отсутствие производственной деятельности и платить налоги в украинский бюджет.