Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко

05 ноября 2020, 15:41

Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко

Алчевский металлургический комбинат (АМК), расположенный на неподконтрольной властям территории Луганской области, приостановил работу. Об этом пишут местные сообщества в соцсетях, и в разговоре с «Новостями Донбасса» подтвердил представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский.

«На сегодня они приостановили работу из-за непогашенной задолженности по заработной плате за действующее время, а также долги, которые остались с начала этого года», — сказал Лисянский в телефонном разговоре с НД.

С апреля на АМК началась реорганизация — предприятие покинула компания «Внешторгсервис» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, рассказал Лисянский. На смену ВТС пришли представители группировки «ЛНР», а предприятие «национализировали».

Лисянский отметил, что задолженность перед работниками копилась на АМК еще со времен ВТС.

По его словам, «люди устали чувствовать себя рабами, работая без оплаты». Так, в начале октября представители «МГБ ЛНР» задержали четырех сотрудников АМК за протесты из-за скопившейся задолженности и ухудшений условий труда, рассказал представитель омбудсвумен.

Алчевский металлургический комбинат — один из активов «Индустриального союза Донбасса», контроль над которым собственник потерял осенью 2017 года. После этого предприятие перестало осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины, выплачивать заработные платы, несмотря на фактическое отсутствие производственной деятельности и платить налоги в украинский бюджет.

ТЕГИ

Места
Алчевск Алчевский металлургический комбинат
Люди
Сергей Курченко
Прочее
Национализация Внешторгсервис

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:54
Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»
15:41
Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко
13:49
Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО
11:30
Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО
10:26
«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент
09:35
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 ноября
09:12
«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
11:15
«ДНР»: Российские паспорта получили 170 тысяч местных жителей
10:31
«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки
09:09
«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
все новости
16:54
Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»
16:51
Еще шестеро жителей Луганщины умерли от COVID-19 и 116 заболели
15:57
Четыре города Донецкой области и один район будут в «красной зоне» карантина
15:41
Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко
15:32
Шмыгаль прогнозирует до 20 тысяч заболевших COVID-19 в день до конца года
14:46
Рада отложила рассмотрение закона о восстановлении э-декларирования на две недели
13:52
«План действий по Донбассу»: Киев ожидает позицию ОБСЕ до 10 ноября
13:49
Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО
13:37
Рада приняла в первом чтении бюджет на 2021 год
12:07
В Кремле заявили, что «дорожная карта» Киева по Донбассу противоречит «Минску»
11:57
В Мариуполе объявили результаты выборов в горсовет
11:30
Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
04 ноября, 12:00
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
03 ноября, 21:43
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
03 ноября, 12:28

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция