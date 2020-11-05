Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко

Алчевский металлургический комбинат (АМК), расположенный на неподконтрольной властям территории Луганской области, приостановил работу. Об этом пишут местные сообщества в соцсетях, и в разговоре с «Новостями Донбасса» подтвердил представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский.



«На сегодня они приостановили работу из-за непогашенной задолженности по заработной плате за действующее время, а также долги, которые остались с начала этого года», — сказал Лисянский в телефонном разговоре с НД.



С апреля на АМК началась реорганизация — предприятие покинула компания «Внешторгсервис» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, рассказал Лисянский. На смену ВТС пришли представители группировки «ЛНР», а предприятие «национализировали».



Лисянский отметил, что задолженность перед работниками копилась на АМК еще со времен ВТС.



По его словам, «люди устали чувствовать себя рабами, работая без оплаты». Так, в начале октября представители «МГБ ЛНР» задержали четырех сотрудников АМК за протесты из-за скопившейся задолженности и ухудшений условий труда, рассказал представитель омбудсвумен.

Алчевский металлургический комбинат — один из активов «Индустриального союза Донбасса», контроль над которым собственник потерял осенью 2017 года. После этого предприятие перестало осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины, выплачивать заработные платы, несмотря на фактическое отсутствие производственной деятельности и платить налоги в украинский бюджет.