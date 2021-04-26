Ермак: Звать Путина в Киев некорректно

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает некорректной идею проведения двухсторонних переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Киеве. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.



Отвечая на вопрос журналиста о том, готовы ли в Офисе президента пригласить Путина в Киев, Ермак ответил: «Нет, я считаю это некорректным».



Он рассказал, что идея позвать Путина на Донбасс появилась у Зеленского после того, как замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак во время видеоконференции политических советников Нормандского формата предложил встретиться на линии соприкосновения и там провести заседание на уровне советников.



«На что я ему тут же парировал, что у меня с этим точно нет проблем и я достаточно часто там бываю. И, докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров. Ну а дальше могу лишь процитировать нашего президента, когда он обратился к Путину: "Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война"», — прокомментировал Ермак.

Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.