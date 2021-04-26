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Bellingcat: Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции ГРУ против Украины

26 апреля 2021, 20:36

Bellingcat: Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции ГРУ против Украины

Взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ России, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Так, журналисты говорят, что операцию по подрыву обороноспособности, вероятно, запланировали после июля 2014 года, когда российская власть подчинила себе боевиков на Донбассе под контролем ГРУ. В Bellingcat считают, что организацией подрывной деятельности в Чехии и Болгарии занималось одно и то же подразделение диверсантов ГРУ — 29155.

Bellingcat проанализировали телефонные записи нескольких членов этого подразделения и выяснили, что те активно общались с российскими военными на Донбассе, а также с местными командирами боевиков.

Расследователи также полагают, что ГРУ могло ставить за цель подрыв не только боеприпасов EMCO, а всех запасов, хранящихся во Врбетице. Это поясняют тем, что Россия могла использовать такой шаг в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих оружие в Украину.

«Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину», — говорят в Bellingcat, отмечая, что у других компаний на складе во Врбетице хранились точно так же боеприпасы, как у ЕМСО.

Как выяснила чешская полиция в ходе расследования, публично заявленной целью агентов ГРУ Чепиги и Мишкина было посещение склада боеприпасов в Врбетице, они заранее заказали оружие как покупатели. Они использовали фиктивные паспорта на фамилии Табаров и Попа.

Bellingcat и Respekt попытались выяснить, кто были люди, которые проявили интерес к товарам болгарского торговца Гебрева. Однако компания Imex Group заявила, что не может уточнить это из-за длительного расследования и запрета прокуратуры на предоставление информации.

«Только когда закупка оружия не удалась, руководство ГРУ могло перейти к насильственным действиям. Вскоре после того, как Гебрев отказался от продажи, шесть членов подразделения 29155 забронировали рейсы в Чехии и соседних стран», — говорится в публикации.

Ранее Гебрев отрицал, что боеприпасы, уничтоженные в результате взрывов в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта в Украину. Однако затем он все же признал, что запасы оружия его компании предназначались для поставок в Украину.

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