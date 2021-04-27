Коронавирус на Донетчине: почти 600 новых случаев и 15 смертей

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено 588 случаев инфицирования коронавирусом. В результате осложнений умерли 15 пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что умерли шесть человек в Добропольской ОТГ, трое в Бахмутской, двое в Марьинской, по одному в Угледарской, Великоновоселковской, Волновахской и Константиновской ОТГ.



163 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 68 в Торецкой, 48 в Краматорской, 46 в Покровской, по 39 в Славянской и Константиновской ОТГ, по 27 в Лиманской и Добропольской ОТГ, 26 в Дружковской, по 25 в Бахмутской и Селидовской ОТГ, 13 в Великоновоселковской, 11 в Угледарской, восемь в Кураховской, пять в Александровской, по четыре в Никольской, Волновахской и Марьинской ОТГ, три в Очеретинской, по одному в Мангушской, Новогродовской и Авдеевской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 77 446 случаев COVID-19. Из них 58 584 человек выздоровели, 1662 — умерли.