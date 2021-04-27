CNN: Визит госсекретаря США в Украину готовится на май

Государственный секретарь Энтони Блинкен может посетить Украину с официальным визитом в мае — перед встречей президентов США и РФ, предварительно запланированной на лето. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Украины.



По данным издания, визит может ослабить беспокойство Украины по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом сразу после встреч президента США с G7 и союзниками по НАТО.



«Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника», — отмечается в публикации.



По словам источника CNN в украинском правительстве, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом.

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