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В диссертации Кивы СМИ нашли поддельную справку и манипуляции с участием в конференциях

27 апреля 2021, 12:00

В диссертации Кивы СМИ нашли поддельную справку и манипуляции с участием в конференциях

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации, которую защитил накануне, справку с поддельной подписью. Кроме того, среди подтверждений апробации своей диссертации политик указал материалы научно-практических конференций, которые отсутствуют в официальных сборниках.

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info, журналист которого изучил диссертацию, опубликованную на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости.

Так, в подтверждение апробации своей диссертации Кива указал материалы научно-практических конференций Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), в которых якобы участвовал в 2018-2019 годах. Но в официальных сборниках материалов конференций меньше страниц, чем указано в диссертации, и публикаций Кивы в них нет.

Журналисты обратились к координатору обеих конференций Оксане Пархоменко-Куцевил с вопросом, участвовал ли в них Илья Кива, но она не смогла вспомнить такого участника.

Кроме того, в свою диссертацию Кива добавил несколько справок, которые должны подтверждать практическое значение его научной работы. В частности, справку от общественной организации «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению», подписанную Ольгой Руденко. Однако эта подпись существенно отличается от подписи Руденко на других документах, имеющихся в свободном доступе, на что обратило внимание СМИ.

Получить комментарий указанной организации и лично Руденко журналисты не смогли, но вскоре после обращения на сайте Института заменили файл с диссертацией Ильи Кивы. В новой версии файла содержится справка от той же общественной организации, но уже за подписью ее президента и руководителя МАУП Евгения Романенко.

На сервере Института подготовки кадров еще несколько дней можно было найти оба файла, у документов было разное название: «dis-KYVA» и «dis-KYVA-1». Сейчас первая версия диссертации больше недоступна.

Также Кива добавил в диссертацию справку от Офиса генерального прокурора, в которой указано, что орган уже якобы внедряет результаты его исследований в своей деятельности.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии журналистам сообщила о том, что официально диссертация Кивы к ним не поступала, а справка является «личной позицией» выдавшего ее человека. Тем не менее, на справке, кроме подписи, также есть официальная печать Офиса генпрокурора.

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