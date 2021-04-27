Песков: Повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы Донбасса

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины», — подчеркнул он.



По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак «находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины».



Необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи Путина и Зеленского, сказал Песков. В тоже время отметив, что «желание разговаривать всегда можно только приветствовать».



Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что украинская сторона пока не предлагала конкретных площадок для возможной встречи.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.