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«Нафтогаз Украины» установил тариф на газ для населения с 1 мая. Кабмин ожидает, что его снизят летом

27 апреля 2021, 15:59

«Нафтогаз Украины» установил тариф на газ для населения с 1 мая. Кабмин ожидает, что его снизят летом

НАК «Нафтогаз Украины» и другие поставщики объявили цену на газ для населения от 7,69 гривен за кубометр, которая начнет действовать с 1 мая. В Кабмине надеются, что эта цена снизится летом, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.  

Он отметил, что с середины 2020 года в Украине заработал рынок газа. С 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт.

«Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать. Однако установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта. То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены», – написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что с 1 мая государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» предлагает по годовому тарифному плану газ по цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

«Но правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что украинцы могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг.

Зимой 2021 года из-за холодной погоды Кабинет министров на два месяца ограничивал стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 гривен за кубометр.

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