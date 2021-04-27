Зеленский выступил за создание нового формата параллельно с «нормандским»

Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства.



«Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — сказал он.



По мнению президента, Минский переговорный процесс нужно обновить.



«Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — сказал Зеленский.



В среду, 28 апреля, пройдет встреча ТКГ в видеоформате. Президент выразил надежду, что стороны «приблизятся к решению еще раз объявить о режиме прекращения огня» и «серьезно его перезагрузят».

В составе «нормандской четверки» — Украина, Россия, Германия и Франция. В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат.