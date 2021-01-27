Зеленский попросит США стать участником Нормандского формата, сообщил Кравчук

Украина обратится к новой администрации США относительного возможного включения Вашингтона в Нормандский формат. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии «Новостям Донбасса».



«Мы будем просить США, чтобы Вашингтон участвовал в Нормандском формате вместе с нами, Россией, Францией и Германией. Когда этот процесс начинался, там присутствовали представители США. Мы хотели бы, чтобы США там были», — сказал он.



Кравчук убежден, что обращение поступит от президента Владимира Зеленского.

В конце января 2020 года Зеленский высказывал надежду на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма благодаря возвращению должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины. В Офисе президента в декабре анонсировали появление такой должности в новой администрации США.



Зеленский верит, что Джо Байден мог бы усилить позиции Украины в переговорном процессе в Нормандском формате.