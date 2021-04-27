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Всего около 6% переселенцев могут воспользоваться государственными жилищными программами – правозащитники

27 апреля 2021, 19:21

Всего около 6% переселенцев могут воспользоваться государственными жилищными программами – правозащитники

Жилье было и остается одним из важных условий интеграции внутренне перемещенных лиц в местные громады. Шесть жилищных программ, которые реализует государство для этой категории населения, не способны в полной мере решить острый для переселенцев вопрос, потому нужно искать и другие стратегические решения.

Об этом шла речь во время презентации мониторингового отчета «Жилые потребности, намерения и возможности ВПЛ», который подготовила команда БФ «Право на защиту».

Правозащитники проанализировали ситуацию в тех регионах страны, где подобный анализ ранее не проводился. В частности, речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, где проживает почти пятая часть всех ВПЛ.

То, что государственные жилищные программы доступны небольшой части переселенцев, подтвердил заместитель председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Иван Парух.

«Действительно, довольно небольшая часть ВПЛ может воспользоваться нашими программами, которые предусматривают или разовую субсидию на приобретение жилья или льготный кредит. Наши программы, которые мы администрируем, направлены на экономически активных внутренне перемещенных лиц», – добавил Парух.

Подтверждают это и результаты отчета БФ «Право на защиту», где указано, что только 5,9% респондентов-ВПЛ имеют доход более 6000 грн. Остальные не могут воспользоваться жилищными программами за низкого уровня дохода.

«К сожалению, долгосрочные решения в секторе жилья доступны небольшому количеству переселенцев, и вовсе не доступны для наиболее уязвимых категорий людей – пенсионеров и малообеспеченных», – отметил президент БФ «Право на защиту» Александр Галкин.

Отчет содержит результаты опроса 1066 внутренне перемещенных лиц по их жилищным потребностям, а также данные мониторинга объектов, которые можно реконструировать и в дальнейшем использовать как временное или социальное жилье для ВПЛ.

В результате исследования БФ «Право на защиту» было выявлено 898 жилых объектов, которые можно использовать как временное или социальное жилье для внутренне перемещенных лиц при реконструкции или косметическом ремонте. Соответствующие объекты были нанесены на специальную интерактивную онлайн-карту.

Наличие альтернативных решений жилищного вопроса ВПЛ может стать шансом реального уменьшения социальной напряженности. Поскольку, как отметила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Элина Шишкина, от того, есть ли у переселенцев жилье, зависит и решение других проблем.

«Если этот вопрос не решить, то и для других проблем, например, трудоустройство, образование, лечение, чрезвычайно сложно найти решение», – сказала Элина Шишкина.

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