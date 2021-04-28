Вблизи Донецка фиксируется проседание почвы и точечные провалы – бывший глава Госэкоинспекции

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса наблюдаются негативные последствия бесконтрольного затопления шахт оккупационными администрациями. Об этом пишет в колонке на «Украинской правде» глава Государственной экологической инспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов.



Он отметил, что Украина утратила доступ к более чем 70-ти шахтам, на 35-ти из которых в 2015-2016 годах оккупационные администрации перестали откачивать воду.



Государственное космическое агентство Украины в течение этих лет системно фиксировало проседание почвы.



«В некоторых городах вблизи Донецка – Макеевка и Спартак (последний находится в нескольких километрах от Донецкого аэропорта) фиксировалось системное проседание почвы более чем на 30 сантиметров. А точечно фиксировались провалы более чем на один метр», – сообщил Фирсов.



По его словам, это может стать существенной опасностью для инфраструктурных объектов. Также эти процессы представляют угрозу для жизни и здоровья людей из-за возможных обвалов жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе под угрозой подземные газопроводы, канализационные и водопроводные системы и элементы системы водоснабжения Северский Донец – Донбасс.



Фирсов пишет, что остановка откачки шахтной воды на шахтах «Первомайская» и «Голубовская» (Луганская область) приведет к возможному выходу шахтных вод на земную поверхность и подтоплению застроенных территорий с населением 80 тысяч человек – города Кировск, Первомайск, Золотое, Горское, пгт. Карбонит, а также сельскохозяйственных земель и природных угодий – полей, лугов, лесов.



«Опасность представляют и шахтные газы – прежде всего метан, а также радиоактивный радон, которые при затоплении шахт поднимаются на поверхность. Накопление метана в подвалах зданий и шахтных терриконах приводит опасность взрывов, риск спровоцировать которые возрастает при ведении боевых действий. Радон, в частности, представляет опасность для подземных водозаборов», – отмечает экс-глава Госэкоинспекции.



Кроме того, у правительства Украины нет доступа к особо опасному объекту – шахте «Юнком» (район Енакиево на неподконтрольной части Донетчины), где в 1979 году провели ядерный взрыв с целью выведения опасных газов из подземных пластов.



«Еще в 2018 году поднимался этот вопрос, и за эти три года ясности по этой сверхчувствительной теме не стало больше, напротив, ситуация скорее ухудшилась», – констатировал Егор Фирсов.