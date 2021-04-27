У властей Украины нет точной информации, загрязнена ли вода на Донбассе радиацией

У властей Украины нет точной информации о том, загрязнены ли радиацией грунтовые воды на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский во время мероприятия «Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» 27 апреля.



Ранее украинские власти неоднократно озвучивали опасения, что из-за затопления шахты «Юнком» группировкой «ДНР» произойдет загрязнение воды радиацией в Донецкой области. На этой шахте в 1979 был проведен ядерный взрыв. Глава Минреинтеграции Алексей Резников в конце февраля заявил, что радиоактивная вода дошла до горизонта питьевой воды.



Его заместитель Замлинский сегодня прокомментировал ситуацию так: «Некоторые эксперты считают, что есть потенциал для загрязнения. Мы также об этом говорим, что потенциально — да. Но нужно иметь соответствующие факты, провести соответствующее исследование».



Замминистра подчеркнул, что совместно с международными партнерами необходимо разработать ряд предохранителей и алгоритм действий, если такое загрязнение воды действительно произойдет. Он указал, что это вопрос не только Украины, а и всего международного сообщества, потому что загрязненная вода в итоге попадет в Мировой океан.



Замлинский также отметил, что о ситуации с «Юнкомом» в прошлом году было проинформировано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, этот вопрос поднимался представителями правительства во время недавнего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроссе в Киев.



Как объяснял советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, МАГАТЭ считает этот вопрос ответственностью Украины, поэтому обратилось к Киеву, который, в свою очередь, начал переговоры с РФ о проведении инспекции в ОРДЛО.