В условиях карантина: Как будет проходить празднование Пасхи в храмах Донетчины

Представители духовенства Донецкой области рассказали, как будут проходить пасхальные богослужения в регионе. Об этом шла речь на брифинге в Краматорске.



В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что министерство здравоохранения поощряет церкви проводить онлайн-богослужения. Также священникам советуют применить ряд рекомендаций, а именно:



– увеличить количество сессий благословения (освящения) пасхальных корзин и уменьшить их продолжительность;



– зафиксировать входную дверь на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии;



– установить запрет на совершение обрядов, предусматривающие физический контакт (например, поцелуи святынь);



– установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов;



– обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м.



Областной благочинный Донецкой епархии ПЦУ протоиерей отец Константин Кузнецов отметил, что во всех храмах епархии придерживаются всех карантинных требований. В частности, в каждом храме есть антисептики, в случае необходимости можно получить маску для индивидуальной защиты. На богослужениях священники призывают верующих воздержаться от посещения храмов в случае появления первых симптомов заболевания.



«Накануне Пасхальных праздников Донецкая епархия Православной Церкви Украины обращается ко всем с просьбой: если кто-то болеет, чувствует себя неважно, оставайтесь дома, не подвергайте опасности ни себя, ни окружающих людей», - сказал он.



Протоиерей, настоятель Свято-Троицкого храма Краматорска Украинской православной церкви отец Сергей Капитоненко также отметил, что сейчас главная цель – максимально обеспечить безопасность прихожан во время пасхальных богослужений.



Он отметил, что в прошлом году уже был опыт проведения пасхальных богослужений в условиях противоэпидемических мер.



Отец Сергей Капитоненко также призвал воздержаться от посещения храмов тех людей, которые имеют симптомы заболевания. Он напомнил, что будет возможность посмотреть онлайн-богослужения, в том числе из Святогорской лавры и Киево-Печерской лавры.



«Есть возможность, оставшись дома, и помолиться, и поприсутствовать виртуально на богослужении», – сказал священник.