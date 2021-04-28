С 1 мая меняются правила назначения субсидий, получателям нужно оформить новую заявку

Начиная с мая этого года получатели субсидий должны будут подать новую заявку на получение помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.



Заявки на субсидии можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте.



«Сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами», – пояснил суть изменений Денис Шмыгаль.



Он добавил, что также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. В частности, если кто-то держит на депозитном счете в банке больше 100 тысяч гривен, покупает новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен – им субсидию не назначат.



«Для большинства получателей субсидий ничего не изменится. Новые правила – это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации – это государственная позиция, которую мы будем поддерживать», – резюмировал премьер-министр.