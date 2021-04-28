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ТКГ пока не удалось достичь компромисса по перемирию на Донбассе, но продолжат договариваться

28 апреля 2021, 20:58

ТКГ пока не удалось достичь компромисса по перемирию на Донбассе, но продолжат договариваться

Трехсторонней контактной группе пока не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина».

«Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия"», – сообщил Арестович по итогам заседания ТКГ в среду.

По его словам, «согласование текста перемирия в ТКГ длилось 6 часов и было очень конструктивным».

Арестович добавил, что «консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия».

Такое же мнение по итогам заседания выразил и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. В его заявлении говорится, что «стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия"».

Как рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии «РБК-Украина», принять компромиссное решение помешали «российские марионетки».

Гармаш отметил, что сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Вклинился в работу господин Козак и привлекли господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никонорова (представитель "ДНР" – Ред.) фактически заблокировала этот процесс», – заявил он.

По мнению Гармаша, это было сделано, чтобы показать субъектность «Л-ДНР».

В самих группировках «ДНР» и «ЛНР» опубликовали синхронные заявления о том, что встреча ТКГ прошла безрезультатно.

Следующие заседания рабочих подгрупп запланированы на 18 мая, заседание ТКГ – на 19 мая.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Он добавил, что украинская сторона «очень хочет», чтобы на Пасху на Донбассе не было стрельбы и смертей.

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