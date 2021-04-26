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«Мы на финише». Зеленский допустил согласование «режима тишины» на Донбассе к Пасхе

26 апреля 2021, 14:00

«Мы на финише». Зеленский допустил согласование «режима тишины» на Донбассе к Пасхе

Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», — сообщил Зеленский во время общения с журналистами в Чернобыльской зоне.

Он добавил, что украинская сторона «очень хочет», чтобы на Пасху на Донбассе не было стрельбы и смертей. «Украинская сторона уже все сделала для этого», — резюмировал он.

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