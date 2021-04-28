Арестович допустил экстренное заседание ТКГ или «нормандские переговоры» для установления перемирия

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допускает проведение экстренного заседания Трехсторонней контактной группы или советников лидеров «Нормандской четверки» для установления перемирия на Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



«Еще часа нам бы хватило договориться. Но дело к ночи, поэтому решили, что, возможно, еще дополнительно соберется ТКГ или подгруппа по безопасности. Возможно, на уровне переписки или договоренностей политических советников произойдет», — сказал он.



Арестович резюмировал, что «завтра-послезавтра можно ожидать положительных новостей».

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 28 апреля сторонам не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.