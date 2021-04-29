На Донетчине восстановили более 2800 жилых домов в прифронтовой зоне

С 2017 года в Донецкой области восстановлено 2840 жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за апрель.



Он отметил, что с 1 апреля в области стартовал очередной этап восстановления жилья, поврежденного в результате боевых действий.



«Восстановление жилья проводится за счет средств материального резерва области. Строительные материалы из матрезерва области передаются подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – сказал Кириленко.



По его словам, с 1 апреля к восстановительным работам были привлечены 150 сотрудников ГСЧС, из них 30 местных сотрудников и 120 человек прибыли из других регионов страны.



«Программа восстановления жилья действует с 2017 года. За это время из областного бюджета было выделено более 34 миллионов гривен, восстановлено 2840 единиц жилья, 31 объект инфраструктуры», – перечислил Павел Кириленко.



Отдельно он остановился на том, что в апреле удалось восстановить электроснабжение поселка Опытное, который находится непосредственно на линии соприкосновения. Из-за постоянных обстрелов поселок был обесточен еще с 2015 года, и лишь недавно удалось получить гарантии режима «тишины», чтобы ремонтные бригады смогли восстановить линии электропередач.