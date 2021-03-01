На Донетчине выделили 4,6 млн гривен на стройматериалы для восстановления домов в прифронтовой зоне

Донецка облгосадминистрация выделила 4,6 млн гривен на закупку строительных материалов для восстановления домов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что для выполнения восстановительных работ достигнуты предварительные договоренности по откомандированию личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в количестве 150 человек.



Сейчас решается вопрос об обеспечении личного состава ГСЧС местами для проживания, питанием и горюче-смазочными материалами в районе проведения восстановительных работ.