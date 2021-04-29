В Донецкой области выплатят 32 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье

На Донетчине компенсации за жилье, которое полностью разрушено в результате боевых действий, получат 123 человека. Общая сумма компенсаций составит 32 миллиона гривен. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за апрель.



«Всего с начала действия программы, с конца 2020 года, проведено 11 заседаний комиссии по обследованию жилья, на которых принято решение о предоставлении денежной компенсации 123 пострадавшим лицам на сумму 32 миллиона гривен», – сказал Кириленко.



По его словам, люди активно подают заявления на получение компенсации. Так, по состоянию на 19 апреля в комиссию по обследованию жилья поступило 512 заявлений, обследовано уже 333 дома и квартиры.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».



Компенсацию за разрушенное жилье могут получить его владельцы, максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.